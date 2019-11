Le groupe stéphanois Casino sous le coup d'une enquête de la Commission européenne

La Commission européenne a formellement ouvert une enquête visant le groupe stéphanois Casino et Intermarché. La Commission s'interroge sur une éventuelle collusion et une entente sur les prix des deux poids-lourds de la distribution.

Saint-Étienne, France

Casino et Intermarché se sont-ils entendus sur leurs prix à la revente ? La Commission européenne a en tout cas ouvert formellement une enquête ce lundi, concernant une "possible collusion entre Casino et Intermarché ayant conclu une alliance aux achats".

La Commission européenne se penche sur une période qui a commencé en 2014, date à laquelle les deux groupes ont crée INCAA, une centrale d'achat commune, pour faire des achats en gros auprès de multinationales.

Des suspicions d'entente sur les prix de vente

Ces centrales d'achat, parfaitement légales, permettent aux groupes de la grande distribution de pouvoir négocier les prix lors d'achats de produits en gros. Ce qui peut déboucher sur des avantages également pour les consommateurs.

Dans son communiqué de ce lundi, la Commission européenne précise que "de tels avantages peuvent disparaître si les détaillants utilisent ces alliances pour s'entendre sur leurs activités de vente".

La Commission européenne s'intéresse donc aux prix de vente pour les consommateurs pratiqués entre 2014 et 2018 par Casino et Intermarché, ainsi que sur la répartition de leur réseau de magasins.

De son côté, le groupe stéphanois Casino n'a pas voulu faire de commentaires, mais indique qu'il "exercera ses droits à la défense et coopérera avec les services de la Commission européenne."