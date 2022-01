Le groupe vendéen PRB bientôt racheté par le cimentier suisse Holcim

PRB, c'est une entreprise vendéenne très connue notamment car elle a sponsorisé des bateaux du Vendée Globe. C'est aussi un beau succès : créée en 1975 par Jacques Laurent, elle compte aujourd'hui plus de 700 salariés en France répartis sur un centre de recherche et développement, 5 sites de production et 26 dépôts logistiques. Le siège social de PRB, spécialisée dans la production de revêtements de façade pour le bâtiment, est basé aux Achards, près des Sables-d'Olonne. Ce mardi 11 janvier, PRB annonce être entrée en négociations exclusives en vue de son acquisition par le groupe suisse Holcim.

Un rachat effectif en principe au 2e trimestre

"Un nouveau chapitre de l'histoire de PRB va donc s'ouvrir pour l'ensemble de nos collaborateurs, clients, partenaires et fournisseurs qui, depuis l'origine, ont été les acteurs de notre succès", écrit la direction du groupe vendéen dans un communiqué. Pour l'instant, le groupe PRB refuse toute interview. Dans un communiqué, Jean-Jacques Laurent, le président de PRB, indique "dans le contexte actuel, je suis prêt à confier PRB à Holcim qui saura lui donner un nouvel élan en s'appuyant sur les équipes en place, en qui j'ai toute confiance pour l'avenir et que je remercie." Sur son site internet, le cimentier suisse qualifie les produits et solutions de PRB Group comme "hautement complémentaires à ceux d'Holcim".

Ce rachat devrait être effectif au 2e trimestre 2022 une fois différentes procédures actées dont l'obtention de l'autorisation par l'Autorité française de la concurrence.