Le groupe vendéen PRB en passe d'être racheté : aux Achards, des attentes et des incertitudes

"C'est la locomotive du coin", "c'est l'âme du secteur"... À l'heure d'évoquer PRB, certains habitants des Achards se montrent intarissables sur le sujet. Le groupe vendéen, fondé en 1975 par une famille du coin, la famille Laurent, est en effet devenu aujourd'hui le leader des enduits et revêtements de mur en France. "Aujourd'hui, dans tout le pays, il n'y a pas beaucoup de maisons qui ne sont pas enduites de produits PRB" selon Jean-François, un autre local.

PRB, une entreprise dont le siège social est toujours resté à la Mothe-Achard, et qui fait aujourd'hui partie de la nouvelle commune des Achards. Depuis sa fondation en 1975, une seule famille à sa tête, la famille Laurent, bien ancrée dans le paysage vendéen. Alors forcément, lorsque la nouvelle du désormais très probable rachat de l'entreprise par le cimentier suisse Holcim est tombée le mardi 11 janvier, les questions n'ont pas tardé à fuser.

Des questions tout d'abord sur l'avenir des emplois en Vendée. Même si de ce côté-là, l'ancien maire des Achards Daniel Gracineau ne s'inquiète pas tant que ça. "La famille Laurent saura faire ce qu'il faut", selon l'ancien élu, très proche des gestionnaires du groupe vendéen. "Ils sont très attachés au secteur, aux Achards et à tout ce que ça représente. Il feront très attention à ce genre de choses".

Quand on parle de PRB, il y a une patte, une signature. Sur la propreté, l'entretien, l'image que ça peut représenter. C'est une entreprise qui a toujours progressé et qui a fait des petits dans le secteur. Derrière eux, on peut aussi citer la Fournée Dorée aux Achards, qui représente quand même près de 800 emplois. Tout ça, ça fait aussi partie de l'image de PRB" - Daniel Gracineau, l'ancien maire des Achards.