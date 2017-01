Le groupe Vivarte met en vente le chausseur André, qui emploie 786 personnes

Le groupe d'habillement et de chaussures Vivarte a annoncé mardi la cession du chausseur André, qui compte 135 magasins et emploie 786 salariés. Une décision rendue publique par les syndicats, qui la redoutaient depuis début janvier.

L'enseigne sera mise en vente dès mercredi et un repreneur, dont le nom n'a pas été précisé aux représentants des salariés, a été trouvé. Cette décision était redoutée par les syndicats. En septembre, Vivarte avait en effet annoncé que 55 magasins allaient être cédés. Mais début janvier, la direction du groupe en difficulté avait démenti toute velléité de vente de la marque de chaussures. Revirement lundi, en comité de groupe, le nouveau PDG, Patrick Puy avait fini par concéder que la cession d'André était "probable".

Plan social à La Halle

Lors de cette réunion de lundi, Vivarte a également annoncé le lancement de deux plans sociaux à la Halle aux chaussures et chez Vivarte services, la filiale fonctions support du groupe, sans donner de précisions chiffrées. La direction a également annoncé la cession de "certaines enseignes", sans préciser lesquelles. Des réponses devraient être apportées dans la journée de mardi, à l'occasion de CCE extraordinaires dans plusieurs enseignes du groupe.

Vivarte est un mastodonte du secteur de l'habillement et de la chaussure. Il possède entre autres les marques La Halle, Kookaï, Caroll, Minelli, Naf-Naf ou André. L'entreprise est plombée par une lourde dette et connaît des difficultés structurelles depuis 2014, enchaînant cessions d'actifs, réductions d'effectifs et changements de dirigeants. Après avoir déjà fermé près de 300 magasins et supprimé plus de 1.600 emplois en 2015, Vivarte a engagé en septembre 2016 un plan de redressement passant par la cession d'une centaine de magasins La Halle aux Chaussures sur un total de 683. Mais la mise en place de ce plan a été interrompue par l'éviction du président de Vivarte, Stéphane Maquaire, six mois seulement après son arrivée.