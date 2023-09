Le groupe Yves Rocher renonce à la fermeture de son usine de Ploërmel

La fermeture de l'usine Yves Rocher de Ploërmel dans le Morbihan avait été évoquée il y a un an devant la centaine de salariés du site. Aujourd'hui, le groupe de cosmétiques renonce à ce projet. "Il y a un an, le groupe s'est ouvert aux salariés alors qu'il y avait des pertes de volumes importantes. Nous avions évoqué plusieurs scénarios, dont la fermeture, mais ce n'était pas le seul. Nous avons pris le temps de faire des études" explique Vincent Taglioni, le directeur des opérations du groupe Yves Rocher. Ces études permettent aujourd'hui d'écarter cette hypothèse de fermeture du site. Des repreneurs se sont également fait connaître, précise la direction du groupe breton.

ⓘ Publicité

Un savoir-faire maintenu dans l'usine de Ploërmel

L'annonce a été faite aux salariés du site ce lundi. Le groupe travaille désormais à un projet de vente avec reprise d'activité. "Il s'agit de la solution la plus durable pour l'emploi breton" affirme le directeur des opérations du groupe. Dans l'usine reprise, Yves Rocher continuerait à faire fabriquer des parfums vendus sous sa marque, mais il pourrait aussi développer l'activité pour d'autres marques.

"Une bonne nouvelle, mais... "estime Force Ouvrière

Les syndicats sont partagés après cette année, à la fois satisfaits de voir le site maintenu, et dans l'attente des conditions de reprise des salariés, à la fois sur le nombre et les profils, "même si c'est une bonne nouvelle, cela veut dire, encore des incertitudes et des questionnements pour les salariés" estime Nadine Doudart, déléguée FO. La direction assure qu'elle sera très attentive, à cette question de l'emploi, d'autant que ses parfums seront toujours fabriqués sur place.

Le groupe se donne 24 mois pour finaliser le projet.