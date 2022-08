Le groupe mayennais Actual recherche une cinquantaine d'agents de sécurité pour les matchs à le Basser

Opération recrutement intensif. Avec les nouvelles normes de sécurité demandées par la Ligue 2 dans les stades de foot, le Stade Lavallois a besoin de plus d'agents de sécurité pour cette saison 2022-2023 à domicile. C'est donc la société mayennaise Actual qui a été missionnée par le prestataire externe pour recruter la cinquantaine d'agents nécessaire. Mais il y a urgence car le premier match à le Basser pour les Lavallois est prévu ce samedi 6 août.

C'est plus compliqué cette année

"C'est tous les ans un peu compliqué mais cette année encore plus", constate Nicolas Lefoulon, directeur de l'agence à Laval, "car les normes sont de plus en plus rigoureuses et le premier match est en plein été car beaucoup de gens sont en vacances bien méritées". Comme le disait le président du Stade Lavallois Laurent Lairy le 23 juin dernier, "le règlement impose la présence de 70 à 100 personnes pour un soir de match", et le nombre d'agents est donc doublé par rapport au National, passant de 50 à 70-90 personnes. Il y a donc besoin de plus de bras. Mais Nicolas Lefoulon reste confiant. "L'échéance est proche mais le monde de l'intérim fonctionne assez régulièrement dans la réactivité et l'urgence donc on est plutôt habitué à ce type de mission", ajoute-t-il.

Près de 400 agents de sécurité recensés en Mayenne

"Toutes les personnes qui sont susceptibles de nous accompagner dans l'organisation des matches sont les bienvenus mais il faut avoir le fameux sésame, la carte professionnelle d'agent de sécurité et avoir travaillé dans la sécurité évènementielle ce qui nous permet de garantir l'accueil et la sécurité des supporters lavallois", ajoute Nicolas Lefoulon. Le secteur de la sécurité est en tension dans le département, il y a environ 400 agents recensés dans le département mais ce n'est pas le seul, car "en Mayenne nous avons un fort taux d'emploi et on s'aperçoit que tous les secteurs où on recherche des gens qualifiés sont aujourd'hui des secteurs avec peu de ressources", complète le directeur de l'agence.

Pour postuler, vous pouvez appeler le 02.43.67.98.08, envoyer un mail à actual.laval@groupeactual.eu ou vous rendre directement sur place au 1B rue de la Gaucherie à Laval, dans le quartier Ferrié.