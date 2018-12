Le guichet de la gare de Saint-Sébastien reste ouvert, avec des horaires plus pratiques

Par Sarah Vildeuil, France Bleu Creuse

Après deux ans de bataille, le comité de défense de la gare de Saint-Sébastien a gagné deux victoires: le guichet de la gare reste ouvert. Et en plus, ce ne sera plus le jeudi après-midi mais le samedi matin.