Le guide Michelin décerne ce mardi ses précieuses étoiles

Adrien Soro, le chef du restaurant La Meynardie, à Paulin, près de Salignac-Eyvigues en sarladais, devrait conserver son étoile reçue en 2020, trois semaines avant la fermeture de son établissement pour cause de confinement. Adrien Soro, invité de la Nouvelle Eco dans le 6/9 de France Bleu Périgord. Il raconte comment, un an plus tard, il reçoit l'étoile verte décernée aux établissements éco-responsables et doit fermer à nouveau trois semaines plus tard.

La fin de la saison de la Saint-Jacques

Aujourd'hui, Adrien Soro, cuisine encore des Saint-Jacques dont la saison s'achève. les langoustes. Les seiches également. Et tous les produits locaux comme la pintade, le foie gras, la truffe.

Adrien Soro, qui recherche des commis depuis 6 mois, prépare aussi un saucisson de foie gras avec un lobe de foie gras salé, badigeonné d’une mixture dont il garde le secret, avec cinq poivres, puis séché à 16 degrés dans une cave à vin pendant trois semaines.