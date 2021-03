Tourisme : le Guide vert Michelin donne une étoile à la ville de Tulle

Tulle est une ville touristique qui mérite la visite et c'est une référence en la matière qui le dit. Le Guide vert Michelin vient d'accorder une étoile à la capitale corrézienne. Une chance pour la commune qui n'avait peut-être pas jusqu'à présent cette réputation de belle destination.

Il faut sans doute être chauvin comme un Tulliste pour ne pas être surpris par cette récompense. Dans son édition 2021 le Guide vert Limousin/Berry de Michelin accorde une étoile à la ville de Tulle. Une labellisation qui prend en compte tout un ensemble de facteurs tels le patrimoine, son histoire, l'environnement. "Pour une fois ils se sont donné le temps de regarder et de voir ce qu'il en était" commente par exemple Annick.

Des vieilles pierres et des gens sympas

Car Tulle possède un riche patrimoine architectural rappelle Basile Leymond, directeur de l'office de tourisme, qui a de plus été mis en valeur et embelli par de nombreux travaux ces dernières années, à l'image du quartier du Trech qui s'étend de la cathédrale jusqu'à la préfecture, deux bâtiments justement récemment rénovés. "Je suis tous les jours agréablement surpris" avoue Basile Leymond, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines à peine. Pas seulement par la beauté de l'architecture. Mais aussi par "le capital sympathie des gens", et "l'art de vivre" de Tulle qui dit-il a compté aussi dans l'acquisition de cette étoile.

Ici on voyage on ne fait pas que du tourisme - Basile Leymond directeur de l'OT de Tulle

Michel Neyrat est tout autant content de cette distinction de sa ville. Propriétaire des chambres d'hôtes La Maison Blanche, il accueille des touristes, nombreux, toute l'année. Qui lui avouent qu'ils apprécient beaucoup la ville. "Nous avons une clientèle ici qui n'est pas très attirée disons par les magasins, les rues piétonnes et tout ça. Ils aiment bien la ville de Tulle pour sa sobriété en quelque sorte". "Ici on voyage, on ne fait pas que du tourisme" ajoute Basile Leymond qui met en avant l'Histoire avec un grand H de la ville de Tulle autant que l'histoire avec un petit h.

L'office de tourisme a d'ailleurs développé de nombreux programmes de visites en ce sens. Un succès. "On s'adresse à un public qui va chercher un petit plus pour ses vacances". Des touristes qui sont justement ceux qui utilisent le guide vert Michelin pour trouver leurs destinations de vacances.