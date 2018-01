Loire-Atlantique, France

On se retrouve facilement à galérer pour trouver son chemin à vélo dans un quartier ou une ville qu'on ne connait pas. Retenir l'itinéraire, ce n'est pas évident, s'arrêter toutes les deux minutes pour vérifier où on est, c'est agaçant et regarder son téléphone pour se guider avec le GPS, c'est dangereux. Mais une start up nantaise a trouvé une solution ingénieuse qui va être primée au CES de Las Vegas, le grand rendez-vous mondial de l'innovation.

Un guidon qui vous dit quand tourner grâce à de petites lumières

L'idée de Velco, dont les bureaux sont installés route de Paris, près du stade de la Beaujoire, à Nantes, c'est un guidon connecté. Vous rentrez votre trajet sur votre smartphone et votre guidon vous dit quand tourner grâce à des petites lumières qui clignotent, à droite ou à gauche. Il peut aussi vous dire si vous devez faire demi-tour et si quelqu'un vous appelle. "20% des accidents de vélo ont lieu parce que le cycliste regarde son téléphone", explique Pierre Régnier, le PDG de Velco. "Avec notre guidon, le téléphone reste dans la poche. C'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus facile, aussi, de se déplacer".

Un GPS pour retrouver son vélo perdu ou volé

Et ce n'est pas tout, le même dispositif vous permet de localiser votre vélo. Si vous avez oublié où vous l'avez garé ou si, malheureusement, quelqu'un vous l'a volé, vous pouvez le suivre par GPS. Ça vous permet aussi d'enregistrer les parcours que vous avez fait et vous pouvez aussi utiliser ces deux petites lumières pour être bien visibles la nuit. Pour cette "Wink bar", Velco va donc recevoir un prix de l'innovation à Las Vegas. Elle sera commercialisée à partir du printemps.

Onze autres start up des Pays-de-la-Loire (neuf de Loire-Atlantique et deux du Maine-et-Loire) vont exposer leurs inventions au CES dont Sensorwake et son réveil olfactif et Résonantes et son application mobile pour les femmes victimes de violences.