Le hangar géant de l'aéroport de Châteauroux trouve son locataire

L'entreprise de maintenance et de transformation d'avions Vallair va installer son nouvel atelier dans le hangar flambant neuf de l'aéroport de Châteauroux-Centre. L'accord a été signé avec la Région et la direction de l'aéroport. Vallair va recruter 155 personnes sur ce nouveau site d'ici 2025.

Vallair devrait s'installer dans le nouveau hangar de l'aéroport de Châteauroux d'ici la fin de l'année 2021. L'entreprise est spécialisée dans la maintenance, le démantèlement,et depuis peu la transformation d'appareils de transport de passagers en cargos. Elle est notamment la première au monde à avoir converti un Airbus A321 en avion de fret.

Grâce à ce nouvel atelier, l'un des plus grands au monde, Vallair relocalise une partie de son activité dans l'Indre. Dès 2025, entre quatre et six avions en provenance de Chine, de Singapour ou des Etats-Unis passeront par le garage géant de Déols chaque année. Les aéronefs y seront réparés ou transformés. Ces opérations sont au coeur de la stratégie de l'entreprise.

Le fondateur de Vallair Grégoire Lebigot, le président du Conseil régional François Bonneau et le président de l'aéroport Dominique Roullet ont signé l'accord de location du nouveau hangar. © Radio France - François Chagnaud

Des bras pour le nouveau hangar

Pour faire tourner cette usine de plus de 8 500 mètres carrés, Vallair compte recruter 155 mécaniciens, plasturgistes, chaudronniers et électriciens d'ici 2025. 80 de ces postes devraient être créés d'ici 18 mois. Ce nouveau vivier d'emplois sera alimenté par les organismes de formation de la région. L'entreprise, la Région, les lycées professionnels et le Greta sont en train d'établir des partenariats pour fournir de la main-d'oeuvre.

La région Centre-Val de Loire et l'Etat ont déboursé 18 millions d'euros pour la construction de ce gigantesque hangar, capable d'accueillir les plus gros porteurs comme l'Airbus A380. La Région a repris en main le projet en septembre 2015. Le chantier doit prendre fin en juillet 2021.

Le montant et la durée du bail entre Vallair et la Région, gestionnaire "n'est pas encore précisément déterminé", explique le président du Conseil régional François Bonneau tout en livrant une estimation : "le loyer devrait être de 750 000 euros par an, pendant 6 à 8 ans". Vallair compte faire décoller son activité et augmenter son chiffre d'affaires annuel de 100 à 500 millions d'euros au cours des cinq prochaines années.