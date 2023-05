Le Haras du Pin candidat pour accueillir un casino

"Excellente nouvelle pour l'Orne et pour le Haras National du Pin". La réaction du président du département Christophe de Balorre n'a pas traîné, Deux jours après l'adoption par le Sénat, en première lecture, d'une proposition de loi en faveur de l'implantation d'un casino dans une commune siège d'un haras national. "L'Orne est candidate !" annonce-t-il.

L'implantation des casinos est strictement réglementée en France. Ne peuvent accueillir des établissements de jeux que les stations balnéaires, thermales et climatiques, ainsi que la principale ville touristique d'une agglomération de plus de 500.000 habitants disposant d'une scène artistique financée pour plus de 40% par l'agglomération. La région Normandie compte 22 casinos, dont un seul dans le département ornais. Il est implanté dans la station thermale de Bagnole de l'Orne.

Le texte adopté en première lecture par les Sénateurs doit à présent être voté par l'Assemblée Nationale. S'il aboutit, le président de la collectivité ornaise peaufine son argumentation. "Nous engageons un important projet d'aménagement au Haras du Pin comprenant notamment structures d'hébergement et de restauration. Un casino viendrait utilement compléter l'ensemble" explique Christophe de Balorre. Avant même d'attendre le feu vert des députés, il lance un appel aux porteurs de projets. "Je les assure que tout sera mis en œuvre pour faciliter une telle implantation chez nous".