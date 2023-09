Le Hard Rock Café de Nice ferme soudainement ses portes

Ce sont nos confrères de France 3 qui ont révélé la nouvelle : le Hard Rock Café de la Promenade des Anglais à Nice a mis la clé sous la porte. Au lendemain, d'une soirée rugby pour la Coupe du Monde, le restaurant a fermé ses portes et ne les a pas rouvertes. Un seul panneau affiché sur la porte indique : "Le Hard rock cafe Nice ne sera pas ouvert aujourd’hui. Excusez-nous pour la gêne occasionnée." Les salariés n'auraient pas non plus été prévenus. D'après plusieurs médias, ils devraient recevoir prochainement une lettre de licenciement. En revanche, on ne connaît pas les raisons de cette fermeture subite. Une chose est presque sûre, c'est que l'ex-Beatles, Ringo Starr n'est pas prêt d'y revenir fêter son anniversaire.

