Haut de la Rue Nationale de Tours : l'Aquavit veut un référendum

Réunion publique ce jeudi à 18h30 à l'Hôtel de Ville Salle Anatole France. Un aménagement de deux hôtels, de commerces, de restaurants et de logements toujours contesté par plusieurs associations de défense du patrimoine et de l'environnement.

Le "Haut de la rue Nationale" présenté ce jeudi en réunion publique , présentation des 2 hôtels Hilton prévus en 3 et 4 étoiles, des commerces et des logements qui seront construits à cette entrée de la ville de Tours et surtout en bord de Loire.

L'Aquavit en appelle à l'UNESCO

Depuis des mois l'association tourangelle Aquavit pour la protection de l'environnement et le patrimoine bataille contre ce projet d'aménagement notamment en l'opposant au classement de la Loire au Patrimoine mondial de l'UNESCO*, incompatible dit François Louault le président de l'Aquavit avec de tels constructions, il demande un référendum pour que la population de Tours puisse s'exprimer sur le projet. Il regrette par ailleurs le manque "d'empressement' de la Mairie de Tours, de la SET (Société d’Equipement de la Touraine) et d'Eiffage le constructeur à partager les dossiers de cet aménagement.

Tours une ville ligérienne comme Blois ou Amboise

L'Aquavit ne veut pas en démordre, ce projet d'aménagement du Haut de la Rue Nationale est incompatible avec le classement de la Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc on ne peut pas construire ces hôtels, ces commerces et ces logements aussi près du fleuve royal, Tours devrait pour l'Aquavit donner l'image d'une ville ligérienne au même titre que Blois ou Amboise sans être défiguré par des tours en bord de Loire.

L'UNESCO n'a rien à redire à ce projet d'aménagement

Et celui qui affirme cela est un homme bien placé pour connaitre les dossiers de classement de la Loire et d'aménagement du Haut de la Rue Nationale. Yves Dauge, l'un des artisans du classement de la Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO et ancien président de la Commission nationale des Secteurs Sauvegardés, l'affirme ce projet d'aménagement est totalement compatible, car il respecte en priorité le secteur sauvegardé de Tours, un point essentiel à toute réalisation. "L'UNESCO se réfère aux droits des Etats en matière de protection du patrimoine, elle demande aux pays d'appliquer avec rigueur leur propre législation". En France, c'est la loi Malraux** qui doit être appliquée dans ce type de projet. Il y a 4 ans, lorsque Yves Dauge était président de la Commission nationale des secteurs sauvegardés une réunion avait eu lieu à Tours pour redessiner ce secteur et permettre cette réalisation.

Mais l'Aquavit persiste et signe, elle souhaite que la mairie de Tours organise un référendum pour demander l'avis de la population de Tours sur ce projet d'aménagement

*Le territoire du Val de Loire situé entre Sully-sur-Loire et Chalonnes est inscrit depuis 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il constitue également un site du réseau Natura 2000.

**La loi n° 62-903 du 4 août 1962 est venue compléter la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et facilitée la restauration immobilière, dite loi Malraux (du nom d'André Malraux, ministre de la Culture). C'est une loi française concernant la préservation et la mise en valeur du patrimoine de France. La loi permet notamment la création de secteurs sauvegardés "lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles".