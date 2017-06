Le haut débit enfin dans le Tonnerrois

Situés en zone blanche c'est une bonne nouvelle pour les habitants de cette région de l'est du département. Trois mille foyers et 28 communes ont un accès très compliqué voire inexistant à internet... mais d'ici la fin de l'année, tous seront raccordés au très haut débit

C'est déjà le cas pour certaines de ces communes grâce à un pylône inauguré à Lézinnes. Une volonté de la communauté de commune du Tonnerrois qui a fait appel à Infosat télécom, un opérateur délégataire. Il a fallu débourser près de 400 000 euros pour le pylône et les travaux de raccordements.

D’une deux chevaux on va passer à une Ferrari- François Prudent, chargé de mission à la communauté de communes du Tonnerrois

Cette initiative vient en complément du plan d'aménagement numérique de 40 millions sur cinq ans lancé en 2015 par le département. La communauté de commune du Tonnerrois a simplement souhaité prendre les devants. Notamment pour répondre aux besoins des entreprises.

Le groupe Tree, par exemple, en avait fait une condition pour pouvoir s'installer à Lézinnes sur l'ancien site de Frangey. Ce spécialiste de l'élagage emploie une centaine de personnes. Manuel de Matos, le président du groupe Tree explique: On travaille avec nos clients sur des plateformes dédiées d’échanges de données. On a déployé des outils à distance de gestion de nos chantiers ou d’échanges avec nos agences et on attendait que le réseau soit installé pour pouvoir augmenter le débit.

A quelques kilomètres de Frangey à Argenteuil chez MG Granulé, envoyer un simple mail était parfois impossible. Jacqueline Morisot gère avec son mari l'entreprise qui emploie huit personnes. Aujourd'hui elle a le sourire, le très haut débit a tout changé: Elle peut envoyer les salaires, les déclarations d’embauche et au niveau des fournisseurs tout se fait par internet explique-t-elle, soulagée.

Entreprises et collectivité vont donc bénéficier de cet accès au très haut débit dans le Tonnerrois mais les particuliers ne sont pas oubliés.

A la maison on pourra désormais en même temps regarder la télé, jouer en ligne et surfer sur internet. Il en coutera 30 euros/mois pour les particuliers. Les entreprises qui ont besoin d'un débit encore supérieur paieront 300 euros. Pour elles, comparé aux tarifs des opérateurs classiques (Bouygues ou Orange) c'est trois fois moins cher.