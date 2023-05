Le Havre : le début de la saison touristique affectée par la contestation sociale

Les 13 journées de mobilisations contre la réforme des retraites, ainsi que les blocages et autres mouvements de contestation contre la réforme des retraites n'ont pas été sans conséquence pour les professionnels du tourisme au Havre. "Nous sommes un bastion de la contestation sociale, le Havre a toujours été très populaire. Nous avons donc eu pas mal de problèmes de chiffres d'affaires sur les mois de mars et avril" constate Romain Crevel, le vice-président de l'UMIH (union des métiers et des industries de l'hôtellerie) en Seine-Maritime, invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin.

Les journées de manifestations ont eu un impact fort sur "l'ensemble de la profession qui s'en est trouvée affectée" souligne le restaurateur havrais, propriétaire de trois établissements dans la cité océane. Il estime que ces journées ont représenté des pertes de chiffres d'affaires d'environ 30%, en particulier sur les mois de mars et avril alors que février semblait annoncer une bon démarrage de l'année du point de vue des professionnels du tourisme.

Jusqu'à présent seul le week-end de Pâques a été bon au Havre, estime Romain Crevel. Le week-end du 1er mai a été "en demi-teinte. Pas catastrophique mais pas aussi bon que l'année dernière. Encore une fois, je pense que les manifestations sont en cause. Peut-être que les Parisiens ou ceux qui ont leurs habitudes chez nous ont renoncé à venir en se disant qu'ils pourraient peut-être être bloqués".

L'inflation joue contre les restaurateurs

A cette contestation sociale, il faut ajouter l'inflation. "C'est le deuxième volet de cette perte de chiffres d'affaires" pour Romain Crevel. "Le ticket moyen a légèrement diminué. Les gens prennent un dessert pour deux, au lieu de prendre une bouteille, ils prennent deux verres de vin. On est sur un ralentissement net. Tout le monde fait attention à ses dépenses" souligne le restaurateur.

La concurrence de la location entre particuliers

En un an, les locations entre particuliers, type Airbnb, ont augmenté de près de 20% au Havre. "C'est évidemment une inquiétude pour les hôteliers et cela dans toute la France. Peut-être faudrait-il encadrer un peu plus pour éviter une concurrence déloyale" note Romain Crevel sans pour autant être alarmiste sur la situation à ce jour.

Le vice-président de l'UMIH espère surtout que la contestation sociale va se calmer car pour lui, sur le papier, "tous les feux sont au vert pour une bonne saison" : entre l'Armada à Rouen, un été au Havre qui attire tous les ans du monde et la transat Jacques Vabre cet automne. Autant d’événements très attendus par les professionnels du tourisme