Le Havre : les nouveaux terminaux de croisière sur la pointe de Floride prévus pour 2025

Bientôt fini les vieux hangars des terminaux de croisière de la pointe de Floride sur le port du Havre. Ce lundi 19 septembre, les trois acteurs à la tête du projet d'aménagement, Hervé Morin président de la région Normandie, Florian Weyer, directeur général d' Haropa Port et Edouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté de communes Le Havre Seine Métropole ont annoncé la date de livraison des futurs terminaux : l'automne 2025. Pour Edouard Philippe il est important de réadapter la pointe de Floride à l'activité de croisière qui repart en force à l'aube de l'année 2023 : " Cette année nous avons accueilli 345 000 passagers de croisières en escale au Havre. Pour 2023 153 escales sont déjà prévues. Le Havre est une porte d'entrée pour la Normandie et pour le reste du territoire. " Alors impensable de ne pas avoir l'infrastructure adaptée. Coût de l'opération : cent millions d'euros.

Les bâtiments des terminaux pourront accueillir des colloques et des conférences hors saison de croisière. - Enia Architectes

Obligation de se brancher sur les quais électrifiés

Aux manœuvres, l'agence parisienne ENIA Architectes et l'agence Havraise Bettinger Desplanques, prévoient la construction de deux bâtiments distincts. Le terminal 2 et 3 seront situés sur la partie sud de la pointe, il faudra donc réhabiliter et étendre les hangars 12 et 13, actuelles "passoires thermiques" d'après le maire du Havre. Leurs occupants feront l'objet d'un déménagement dont les détails sont encore en discussion avec les professionnels concernés et la direction d'Haropa Port. Le terminal 1 est prévu lui en lieux et place des actuels hangars 1, 2 et 3 qui seront détruits. Il doit permettre d'accueillir des navires jusqu'à 300 mètres de long, des navires qui, comme ceux accueillis aux terminaux 2 et 3, auront l'obligation de se brancher sur les quais électrifiés et donc de couper leurs moteurs. C'est comme ça qu'on réduit à zéro l'émission de carbone dans un port de croisière et qu'on anticipe une future obligation européenne d'électrification des quais.

Extinction rébellion opposée au projet

"La croisière c'est le culte du gaspillage, c'est une des activités les plus polluantes et au Havre on veut encourager cette activité ?" questionne Lydie, membre de l'antenne Havraise de l'association Extinction rébellion. Soutenus par le groupe Stop Croisière, les militants havrais manifesté lundi matin devant l'hôtel de la communauté de commune puis au pied de la Catène de Containers pour dénoncer un projet "déconnecté des impératifs écologiques actuels".