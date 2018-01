Le Havre, France

Le Havre se tourne vers le futur et va tester la 5G. Le Havre fait partie des 9 villes de France retenue pour tester cette année la 5G ( Lyon, Bordeaux, Lille, Douai, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne et Grenoble) alors que le gouvernement lance un grand plan contre les zones blanches, qui n'ont toujours pas de téléphone ou d'internet ; alors que la 4G n'est même pas encore déployée partout en France ; il faut donc déjà penser à l'avenir, avec la 5G et les enjeux économiques notamment sont très importants.

A destination des entreprises, pas encore des particuliers

Si Le Havre a été choisi, c'est bien parce qu'elle a une zone industrialo-portuaire majeure avec plus de 1 200 entreprises, 32 000 emplois et le 1er port extérieur de France. Car l'ARCEP, l'autorité de régulations des télécoms avait lancé un appel d'offre pour devenir ville-test auprès des acteurs de grandes infrastructure : ferroviaire, portuaire, énergie etc... Les entreprises havraise vont donc avoir une longueur d'avance et vont pouvoir tester la réactivité de la 5G. Et pourquoi pas développer de nouvelles technologies ou innovations qui vont de paire avec ce moyen de communication dernière génération.C'est donc dans le prolongement des actions entamées par la ville du Havre, de nombreux projets innovants et numériques (Territoires d'innovation de grande ambition). Si vous êtes accroc à votre portable, oubliez tout de suite... la 5G n'est pour l'heure pas à destination des particuliers. Il s'agit vraiment de booster l'économie havraise, française en prenant un temps d'avance sur les autres pays ou concurrents, donc un enjeu économique majeur. Pour chacun d'entre nous, il faut utiliser la 3G ou 4G ... la 5G pour tous ça sera à partir de 2020.

Ecoutez Jean-Baptiste Gastinne, 1er vice-président de la CODAH Copier

Jean-Baptiste Gastinne, 1er vice-président de la CODAH (communauté d'agglomération havraise) :

C'est l'avenir qui se prépare avec des enjeux en matière de révolution industrielle"