Forum international du Havre : les territoires en première ligne pour imaginer le monde de demain

La 9e édition du Forum international des villes et des territoires positifs se tient du 24 au 25 septembre au Havre. Au centre des discussions cette année, la gestion de crise de l'épidémie et l'importance des territoires, en première ligne pour réinventer le monde.

La crise sanitaire s'est évidemment invitée à cette 9e édition du LH Forum, rendez-vous international des villes et des territoires positifs, organisée au Havre les 24 et 25 septembre. Cette manifestation invite chaque année nombre d'élus, d'intellectuels, de chefs d'entreprises, etc. pour "réfléchir et échanger encore et toujours aux solutions qui peuvent être mises en œuvre pour essayer de construire un monde meilleur" avait déclaré lors de le présentation du programme Edouard Philippe, ancien Premier ministre, maire de la ville et fondateur de l'événement au côté de Jacques Attali.

Le LH Forum, maintenu mais modifié en raison de l'épidémie, aura pour fil rouge cette année les territoires. Municipalités, agglomérations, départements, régions, qui ont été et sont toujours en première ligne pour "répondre à l'urgence de la gestion de crise" précise le communiqué de présentation de cette 9e édition. "La situation que nous vivons a vraiment démontré que les territoires sont en première ligne", explique Audrey Tcherkoff, présidente de l'Institut pour l'économie positive qui pilote l'organisation du LH Forum.

"Tout au long de ces deux jours d'échanges et de débats, nous allons évidemment revenir sur ces derniers mois mais nous allons surtout parler des solutions positives qui sont et qui peuvent être mises en place" poursuit-elle.

L'économie positive, qu'est-ce que c'est ?

L'économie positive, c'est la philosophie première de ce forum explique son organisatrice. "C'est une économie qui ne laisse personne de côté, explique Audrey Tcherkoff. Elle prend en compte l'intérêt des générations actuelles tout en prenant soin de de celles du futur également. C'est notre objectif : réinstaurer la priorité du long terme dans toutes les décisions prises".

Parmi les exemples récents d'économie positive, la patronne du LH Forum cite Thierry Dubosq, maire de Subles (Calvados), qui a renoncé à trois mois d'indemnités afin de pouvoir financer l'achat de masques pour les habitants de sa commune. Autre exemple avec ce maire d'une commune du Loiret qui a mené de front son mandat et son activité de médecin, pour être en première ligne pendant le confinement.

"Le but de ce forum est avant tout d'inspirer ceux qui y participent. Ces échanges permettent de comprendre que tout est lié et que la réponse apportée aux défis que nous rencontrons est collective. C'est le seul moyen d'apporter une réponse concrète" poursuit Audrey Tcherkoff. "Dans l'une des dernières études commandées par l'Institut de l'économie positive, nous nous somme rendus compte que plus de 60% des citoyens français se sentent prêts à s'impliquer davantage pour avoir un impact positif sur la crise. Ils se disent prêts à des sacrifices financiers mais aussi à donner une partie de leur temps".

à lire aussi Coronavirus : près de Bayeux, un élu fait don de ses indemnités pour financer des masques

La crise sanitaire inspire des solutions positives

Pour Audrey Tcherkoff, il est clair qu'une telle crise peut également donner naissance à des solutions positives et donc peut aider a améliorer le monde d'aujourd'hui et de demain. "Cette crise est violente, mais elle nous fait comprendre que nous avons besoin d'être unis" conclut-elle.

Les échanges et les débats sont regroupés en quatre thématiques : la gouvernance, la relance économique, la transition écologique et le maillage territorial. Parmi les personnalités présentes, des politiques comme Anne Hidalgo, maire de Paris, Eric Piolle, maire de Grenoble, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, les présidents de Région Xavier Bertrand (Hauts de France) et Hervé Morin (Normandie), mais aussi l'explorateur Mike Horn ou l'aéronaute suisse Bertrand Piccard (créateur du premier avion à énergie solaire).

Le LH Forum est également le lieu de récompenses d'initiatives et de solutions. Elus et fonctionnaires territoriaux se verront décerner des prix dans quatre catégories : environnement, social, économie/attractivité et civisme/gouvernance. Le rendez-vous est gratuit et ouvert à tous. L'intégralité des échanges est également disponible en streaming vidéo.