Le Havre : une soixantaine de co-propriétés identifiées comme "fragiles"

"Une soixantaine de co-propriétés sont fragiles" dans le quartier qui se situe à l'Est du cours de la République, au Havre (Seine-Maritime) souligne Florent Saint-Martin, le vice-président du Havre Seine Métropole en charge de l'habitat, invité de France Bleu Normandie ce jeudi.

C'est dans ce quartier que quatre immeubles ont dû être évacués en moins deux mois. En avril dernier, deux immeubles de cette rue puis lundi dernier, ces deux voisins ont suivi à cause d'une cheminée qui menace de s'effondrer. "Les travaux sont en cours" assure Florent Saint-Martin.

Mais plus globalement, le quartier composé de beaucoup d'immeubles anciens, certains ont "plus de 150 ans", connaît de nombreuses difficultés. Il y a de l'habitat dégradé, de l'habitat indigne, parfois dangereux. Ce n'est pas toujours volontaire. Certains "propriétaires sont âgés et n'ont pas investi depuis longtemps car ils n'en ont pas les moyens" explique Florent Saint-Martin. Des aides existent et un plan a été mis en place.

Plus de 900 logements rénovés en 10 ans

La métropole Le Havre Seine Eure a lancé un plan de rénovation urbaine qui a permis de rénover "plus de 900 logements" assure Florent Saint Martin. Cela passe par un accompagnement des propriétaires et des "aides financières de la Ville du département et de l'Etat".

Des agents de la Ville parcourent également les rues pour identifier les problèmes. "Il faut allier incitation et coercition" insiste l'élu. Si les propriétaires refusent de faire le nécessaire, la collectivité peut se substituer à eux et même racheter leur bien. "Ces immeubles, on peut les confier à des investisseurs qui vont les rénover. On peut aussi les démolir et construire du logement social".

Si jamais on constate un problème chez soi, il faut contacter la mairie, sans perdre de temps insiste Florent Saint Martin.

