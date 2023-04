Le Havre va devenir la 3ème zone industrielle bas carbone en France, annonce le ministre de l'Industrie

Après Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, et Dunkerque dans le Nord, voici le Havre. Le ministre délégué à l'Industrie a annoncé ce vendredi sur France Bleu Normandie que le Havre allait devenir "une zone industrielle bas carbone". "Une bonne nouvelle, une belle journée pour l'industrie" selon le ministre qui précise que "l'Etat s'engage à hauteur d'un peu plus de 7 millions d'euros aux côtés des industriels de la région, pour faire ce qu'on appelle un plan "zones industrielles bas carbone".

Roland Lescure précise que le gouvernement va "dans l'année qui vient, étudier tous les systèmes d'infrastructures qui vont permettre de décarboner les sites. Donc on va faire de l'hydrogène, on va faire de la capture de carbone. On va construire à terme un terminal de liquéfaction de liquéfaction de carbone qui va permettre de le renvoyer dans la mer du Nord. Bref, on va décarboner l'industrie au port du Havre.

Yara, "un exemple de l'industrie de demain"

Le ministre explique avoir choisi le groupe Yara, "parce que c'est un leader mondial installé en France. Ensuite parce que c'est un emblème de ce qu'on veut faire. Yara, c'est l'industrie de demain. Ça fait 150 ans qu'on fait de l'ammoniac à partir de carbone et aujourd'hui, on a des technologies qui vont nous permettre, une fois qu'on aura construit les infrastructures, de construire de l'ammoniac à partir d'hydrogène. Donc on est vraiment dans une révolution industrielle et dans la décarbonation. Ça fait qu'on est aujourd'hui capable de faire à la fois de l'économie et de l'écologie, à la fois de la transition écologique et également créer de l'emploi."

La mise en place de "zones industrielles bas carbone" s'inscrit dans l'objectif de "diviser par deux des émissions industrielles françaises au cours de la prochaine décennie", annoncé par Emmanuel Macron le 8 novembre 2022. Yara fait partie des 50 sites industriels les plus émetteurs en gaz à effet de serre. Roland Lescure précise "qu'on en a 6 dans la région : six des 50 sites industriels les plus émetteurs en gaz à effet de serre : les raffineries, ou encore Boréalis. On est engagé dans un plan de décarbonation de tous ces sites."

"Je suis prêt à discuter avec tout le monde"

Ces derniers jours, de nombreuses visites ministérielles ont été perturbées par des manifestants opposés à la réforme des retraites. Roland Lescure se dit "prêt à discuter avec tout le monde. Je le fais systématiquement. Je l'ai fait la semaine dernière, donc on verra leur état d'esprit. En tout cas, le mien, il est celui de l'ouverture et de l'écoute."

