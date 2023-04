Les inégalités salariales se creusent entre les grands patrons et leurs salariés d'après un rapport d'Oxfam

En 2021, un PDG d'une des 100 plus grandes entreprises françaises gagnait en moyenne 97 fois plus que ses salariés. (Photo d'illustration)

Les inégalités de salaire se creusent entre les grands patrons français et leurs salariés. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce jeudi par l'ONG Oxfam . L'association a analysé l'évolution des écarts de salaire dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en Bourse sur 12 ans, entre 2009 et 2021, et le constat est sans appel.

En 2009, les salaires des patrons de ces entreprises étaient en moyenne 64 fois plus élevés que ceux de leurs salariés. Douze ans plus tard, en 2021, cet écart est de 97. Selon Oxfam, c'est au sein de l'entreprise de centres d'appel Téléperformance que les inégalités sont les plus fortes puisque son dirigeant Daniel Julien gagne 1.484 fois le salaire moyen de ses employés. Arrivent ensuite Stellantis dont le PDG Carlos Tavarès gagne 1.139 fois plus que ses salariés puis Dassaut Systèmes, avec un écart de 385.

Une plus petite part des bénéfices des grandes entreprises consacrée aux salaires

Autre constat de l'étude : en douze ans, les bénéfices réalisés par les 100 plus grandes entreprises ont doublé, pourtant la part des bénéfices qu'elles consacrent à rémunérer leurs salariés a diminué. Elle est passée de 61% en 2009 à 51% en 2021. Enfin, l'étude souligne qu'il existe aussi des inégalités entre patrons. Les PDG femmes gagnent 36% de moins que leurs collègues masculins. Elles sont aussi beaucoup moins nombreuses à ce poste puisque seuls 11% des PDG des 100 plus grandes entreprises sont des femmes.

Oxfam recommande de réduire cet écart de rémunération de 1 à 20. Elle appelle aussi à calculer le salaire des PDG en fonction d'une vision à long terme, pour l'intérêt de l'entreprise, plutôt qu'à court terme, avec des critères boursiers. Selon l'ONG, si on avait continué à redistribuer la richesse de la même manière qu'en 2009, chaque salarié du CAC40 aurait pu toucher un chèque de 10.000 euros en moyenne l’an dernier.