Le + INFO : Alim-confiance, le site internet pour des restaurants plus propres ?

Depuis lundi, un nouveau site internet expose les notes obtenues par les restaurants, traiteurs, boulangeries et autres rayons charcuterie après le passage des inspecteurs du service d'hygiène.

Les premières notes des contrôles sanitaires effectués par l'Etat dans les restaurants, abattoirs, supermarchés ou cantines sont accessibles à tous depuis lundi sur le site internet "www.alim-confiance.gouv.fr". Quatre niveaux de notes sont attribués sur des étiquettes bleues résumé par de smileys blancs : "Très satisfaisant", "Satisfaisant", "A améliorer", "A corriger de manière urgente". Seul le quatrième niveau induit un risque pour la santé publique et nécessite une fermeture d'urgence de l'établissement, explique le ministère de l'Agriculture, qui pilote ce dossier, issu de la loi d'Avenir de l'Agriculture adoptée fin 2014.

Au fur et à mesure des contrôles

Les résultats des 55.000 contrôles d'hygiène effectués chaque année dans toutes sortes d'établissements qui interviennent le long de la chaîne alimentaire, seront mis en ligne progressivement. Aujourd'hui, déjà 1.000 à 1.500 adresses contrôlées sont répertoriées sur une carte interactive. Les notes peuvent aussi être consultées via l'application pour smartphone alim'confiance", téléchargeable dans la plupart des stores (Apple, Windows et Androïd).

Avec la carte ou le moteur de recherche, vous trouvez la note du restaurant où vous allez manger. - Capture d'écran alim-confiance

"Les objectifs de cette mise en transparence sont de valoriser les établissements qui travaillent bien, de répondre à la demande des consommateurs, et globalement, d'améliorer le niveau global d'hygiène dans tout le pays", indique le ministère. Ce type de mesures de transparence a déjà été pris dans huit pays européens, essentiellement du nord (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Danemark, Finlande, Lituanie, Norvège).

Dans tous ces pays, la mesure s'est accompagnée d'une amélioration du niveau sanitaire des établissements, souligne encore le ministère. En dix ans, au Danemark, on a constaté une amélioration de 20% du niveau global d'hygiène, selon la même source.

Mais tout le monde est loin d'être satisfait

"On n'avait pas besoin de mesures comme ça en ce moment, avec la baisse du volume d'affaires de 3% enregistrée dans l'hôtellerie-restauration en 2015 et en 2016", réagit Hubert Jan, l'un des responsables du principal syndicat professionnel du secteur, l'UMIH. Pour lui, "l'hygiène alimentaire est un prérequis à l'exercice du métier de restaurateur". Et même le sigle "satisfaisant" serait "anxiogène" pour les consommateurs, craignent les professionnels.

On en parle dans le + INFO de ce jeudi sur France Bleu Bourgogne.

A 7h50, avec Stéphane Derbord, chef dijonnais et président des restaurateurs à l'UMIH 21.

A 8h15, avec Pierre Guille, président de l'UFC que Choisir de Côte-d'Or.