Le + INFO - Craignez-vous une pénurie de carburant ?

Depuis 7 jours, à l'appel de la CGT, des chauffeurs routiers bloquent certains dépôts pétroliers principalement dans l'ouest de la France et en région parisienne. Les revendications portent sur la rémunération et le temps de travail des chauffeurs. Va t-on vers un blocage général ? C'est le + INFO.

Pour le moment, la Bourgogne et la Côte-d'Or ne sont pas touchées par ce mouvement. Les endroits les plus impactées se trouvent en région parisienne, au nord et à l'ouest de la France. Depuis vendredi dernier, à l'appel de la CGT, les routiers bloquent des dépôts pétroliers. Le syndicat réclame la journée de travail à 10 heures maximum, une rémunération à 14 euros de l'heure et un treizième mois. Des revendications jugées exorbitantes par les fédérations de transporteurs qui ont d'ailleurs refusé de négocier sous prétexte que la CGT est la seule organisation syndicale a appeler à la grève et qu'elle n'est pas majoritaire au sein de la profession.

Le mouvement risque t-il de faire tache d'huile ?

Tout dépend si les conducteurs décident de bloquer les dépôts côtes d'oriens. A Dijon, il y a deux dépôts de carburants. L'un se trouve à Longvic. L'autre est situé rue de la Stearinerie vers le parc Chevreul. Si ces deux dépôts se trouvaient bloqués, les stations pourraient être ravitaillées directement depuis le dépôt de Ceyzin dans le Rhône. Et puis tout dépend de l'attitude des consommateurs. On l'a vu par le passé, lorsqu'il y a un risque de pénurie, les automobilistes se ruent dans les stations services pour faire le plein et remplir quelques bidons ce qui provoque la pénurie.

Craignez-vous une pénurie du carburant ? C'est la question que l'on pose dans le + INFO. Témoignez sur Facebook et Twitter

Ce jeudi à 7 heures 50 Georges Grenier, président de la FNTR Côte-d'Or et Saône et Loire, la fédération nationale des transporteurs routiers.