Bourgogne : est-ce que la hotte du Père Noël regorge de cadeaux locaux ?

Les fêtes de Noël approchent, et vous êtes sans doute en train de chercher des cadeaux. En Bourgogne, la hotte du Père Noël se remplit de plus en plus de productions locales. C'est tendance d'offrir de la moutarde, du pain d'épices, ou encore des produits de l'artisanat comme des abats-jour.

Et si vous achetiez des cadeaux locaux, pour Noël ? Cette question, vous vous la posez de plus en plus, en Bourgogne. À quasiment deux semaines du réveillon de Noël, vous êtes peut-être dans la course aux cadeaux. L'idée d'acheter local séduit de nombreuses personnes, dans la région, notamment en Côte-d'Or. Le constat est clair : cette année, la priorité est aux cadeaux locaux, aussi pour les clients que pour les commerçants.

La moutarde est très prisée parmi les produits locaux de Bourgogne à offrir pour Noêl © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

La hotte de Noël 2021 pleine de cadeaux locaux

Mélanie a 40 ans. Elle travaille comme acheteuse et vient d'arriver en Côte-d'Or avec ses deux enfants ainsi que son mari. Ils sont partis de Figeac (Lot) et se sont installés à Dijon depuis un an. À quelques jours de Noël, il faut penser aux cadeaux. Rien de plus naturel pour elle que d'offrir des produits de la région, pour ses amis : "Je vais offrir des moutardes Edouard Fallot, des pains d'épice Mulot & Petitjean. C'est important à mon sens de faire rayonner la région dans laquelle on habite".

Même chose pour Jordi, 38 ans. Ce Franco-Espagnol vit dans la capitale des Ducs depuis 3 ans. À chaque fois qu'il rend visite à sa famille et ses amis à Barcelone (Espagne), c'est devenu une habitude pour lui d'offrir des produits locaux. "Dès que je vais là-bas, je ramène tout le temps du foie gras, mais aussi du vin de Bourgogne et des moutardes locales".

Dans la hotte du Père Noël, il faut donc s'attendre à une hausse des cadeaux issus de la production locale. Qu'il s'agisse du pain d'épices, des moutardes, des terrines et des vins de Bourgogne, ou des produits non-alimentaires, comme les vêtements ou les objets d'art. C'est exactement le constat que font les commerçants.

Le pain d'épices est aussi très demandé à Noël, en Bourgogne © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Carton plein pour les commerçants locaux à Noël

Dans le centre-ville de Dijon, la boutique Edouard Fallot de la rue de la Chouette est pleine de monde, ce dimanche matin. Les clients sont nombreux à venir chercher des petits pots de moutarde ou des assortiments. "Le panier moyen de nos clients est de 13 euros tout au long de l'année, et atteint les 17 euros lors des périodes de Noël. La clientèle qui achète local est composée pour moitié de touristes et pour l'autre moitié de la population locale", explique Florie Humbert, responsable de la boutique.

Pour Sabine Gaudry, la demande des clients pour l'artisanat local augmente à Noël © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Même constat un peu plus loin, sur le marché de Noël de la place d'Arcy. Il y a de la demande pour l'artisanat local, à Noël. C'est le cas par exemple pour Sabine Gaudry et son atelier Lumière & Harmonie. Elle est spécialisée dans la fabrication d'abats-jour. ils sont confectionnés à Millery, dans l'Ouest de la Côte-d'Or. Leur particularité, c'est qu'ils sont fabriqués à partir de matériaux récupérés. Son idée, attirer les clients en quête de décorations faites maison. "On a des commandes pour Noël, c'est le cas aussi le restant de l'année. La demande vient de jeunes acheteurs comme il peut s'agir aussi de personnes plus âgées, pour décorer les pièces de leur domicile", décrit Sabine Gaudry.

Privilégier les achats locaux pour Noël est une démarche qui séduit de plus en plus. Selon une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), "environ 30% des Français adoptent la "simplicité volontaire". Il s'agit des actions qui visent à diminuer sa consommation et à faire attention à la protection de l'environnement.

Ce dossier +INFO est à écouter ce lundi 13 décembre à 6h45 et à 8h15, sur France Bleu Bourgogne (98.3 et 103.7).