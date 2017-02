LE + INFO - La vente à domicile se porte bien

Réunions Tupperware, ventes de Thermomix, ateliers lingeries ou cosmétiques, la secteur de la vente à domicile est le premier employeur au monde. Un secteur qui se porte bien, y compris en Côte d'Or et qui essaie de dépoussiérer son image. C'est le + Info de ce lundi.

Le principe de la vente à domicile est né il y a 55 ans. C'est le groupe Tupperware qui l'a inventé, avec les fameuses "réunions Tupperware" pour vendre les ustensiles de cuisine de la marque. Aujourd'hui, on dit plutôt "réunion Tupp". Pour faire plus jeune, et pour dépoussiérer un peu l'image de ces ventes à domicile, qui sont devenues de véritables ateliers, où l'on fait des recettes de cuisine pour tester les produits avant de les acheter.

En Côte d'Or en 2015, il y avait 4847 vendeurs à domicile indépendants (VDI), un statut crée spécialement pour ce genre de réunions, 194 emplois ont été crées dans le secteur, et le chiffre d'affaire dépasse les 32 600 000 euros.

A 7h50, on fera le point avec Pierre Simmonet , le président régional de la fédération de vente à domicile

, le président régional de la fédération de vente à domicile A 8h15, une vendeuse Tupperware nous raconte comment elle est arrivée dans le métier et comment elle a gravi les échelons pour devenir monitrice.