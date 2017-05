LE + INFO - Le financement participatif : une bonne idée ?

Un parc éolien, une chambre froide pour conserver des graines, ou encore une participation aux Jeux Olympique, de plus en plus de particuliers et d'associations font appel au crowdfunding ou financement participatif pour mener à bien leurs projets. Bonne ou mauvaise idée ? C'est le thème du + INFO.

L'idée du crowdfunding ou financement participatif n'est pas nouvelle. Elle existe depuis des décennies. Sauf que ces dernières années, le financement par dons ou prêts s'est considérablement développé. De 75 millions d'euros récoltés en 2014 grâce au crowdfunding, on est passé à 233 millions en 2016 soit plus de 20 000 projets développés avec l'aide de la finance participative.

Court-circuiter les banques

Les fonds récoltés proviennent soit des dons, soit des prêts voire d'un investissement de la part des particuliers. Dans tous les cas, celui qui prête ne cherche pas à gagner de l'argent. On ne passe pas par les circuits type traditionnels, comme les banques. C'est un moyen de favoriser l'entraide complètement désintéressé. C'est la raison pour laquelle, le financement participatif est très présent dans l'économie sociale et solidaire.

La plateforme la plus connue est certainement Ulule. Elle est spécialisée dans la musique la mode ou la cuisine. Très active aussi Kiss Kiss Bang Bang se consacre à la culture, au sport. My Major Compagny premier site français de financement participatif est utilisé par plus de 547 000 membres. Elle a réussi à collecter plus de 22 millions d'euros l'an passé. Après des plates-formes participatives, il s'en créé tous les mois. Même la Chambre de commerce et d'Industrie de Côte-d'Or a son site de crowdfunding.

