Le + Info - Les collectivités locales ont fait des économies en 2016

Les finances des collectivités locales ne se portent pas trop mal. C'est assez étonnant, mais c'est ce que se constate la Cour des Comptes dans son rapport annuel Les collectivités locales ont réussi à faire 4,2 milliards d'économies en 2016. La Bourgogne - Franche Comté suit la tendance nationale

La Cour des Comptes a publié ce mercredi son 5e rapport annuel sur la gestion et les finances des collectivités locales. Et elle salue les efforts faits par les collectivités pour la deuxième année consécutive. Au niveau national, elles ont économisé 4,2 milliards d'euros.

En Bourgogne-Franche-Comté, la tendance est la même. Les communes ont réussi à faire baisser leurs dépenses de fonctionnement de 1,5 %, et elles parviennent à stabiliser leur épargne. La région en revanche, contrairement à la moyenne nationale, voit ses dépenses de fonctionnement augmenter de 1,5 % alors que ses recettes baissent. Résultat son niveau d'épargne se dégrade et pour la première année, elle baisse ses dépenses d'investissement.

Si la Cour des Comptes est globalement satisfaite de la gestion des collectivités locales et des efforts faits pour s'adapter à la baisse des dotations, elle est en revanche plus circonspecte sur l'impact des réformes territoriales. Le mille-feuille territorial n'est toujours pas simplifié et pour l'instant les réformes n'ont pas permis de faire des économies. Mais pour le président de la chambre régionale des comptes Pierre Van Herzele, il est encore trop tôt pour faire un bilan de la fusion des régions.

Le + Info sur France Bleu Bourgogne, à écouter tous les matins à 6h50, 7h10, 8h20 et 8h40