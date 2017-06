LE + INFO - Les échanges de services, le troc, et la monnaie locale se développent en Côte-d'Or

Les services échanges locaux se multiplient en Côte-d'Or. Après la "Gratiferia" de Dijon, la ville de Chenôve lance sa première "grainothèque". Il s'agit de partager des graines pour son jardin ou son balcon. Le troc, les échanges, la monnaie locale : vous y croyez ? C'est le thème du + INFO.

Une heure de repassage contre une heure de bricolage ou encore un cours de musique contre un cours de cuisine, c'est le principe du SEL, le service d'échange local. Dans ce cas, il n'y a pas de rémunération, pas de notion de rentabilité entre les deux parties, juste une notion d'échange de service. L'objectif est de développer le commerce local et de favoriser le lien social.

Une monnaie locale pour rendre l'économie plus humaine

En plus du troc ou des échanges de biens et de services, des associations ont créé une monnaie locale. C'est le cas en France dans une trentaine de villes. A Dijon, l'association La Chouette a lancé en janvier 2016, un projet de monnaie locale. Pour que ça marche, il faut des utilisateurs. Au Pays Basque, l'Eusko, la monnaie locale, revendique plus de cinq cents entreprises partenaires.

Les SEL, le troc, la monnaie locale : vous y croyez ? témoignez sur Facebook et Twitter

A 7 heures 50, Marion Mignoty, de l'association "La Chouette", est l'invitée de France Bleu Bourgogne