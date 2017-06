LE + INFO - Les trois idées reçues sur la monnaie locale citoyenne

Ou en est le projet de monnaie locale citoyenne à Dijon ? Lancé il y a un an et demi, le concept suit son chemin. Les membres de l'association La Chouette espèrent mettre en circulation la monnaie locale au 1er trimestre 2018. Reste à convaincre les habitants et les commerçants.

Pour favoriser les échanges locaux, des associations lancent une monnaie locale citoyenne. C'est le cas dans une trentaine de villes en France, la plus connue est certainement la Gonelle à Lyon. Au Pays Basque, les responsables de l'Eusko revendiquent plus de 500 entreprises partenaires et 370 000 pièces de monnaie en circulation. Cela permet de mettre en avant l'identité d'une région. Ça permet aux citoyens de se réapproprier l'économie à l'échelle locale. Ces monnaies locales peuvent aussi servir de titre de paiement à condition de respecter la législation fixée par le Code monétaire et financier.

Marion Mignoty, membre de l'association "La Chouette" répond à trois idées reçues sur la monnaie locale citoyenne :

1) La monnaie locale, ça ne marche pas

Faux : "on compte déjà une trentaine de monnaie locale citoyenne dans d'autres villes de France, et pour la plupart ça marche ! pourquoi ça ne marcherait pas à Dijon ?"

2) La monnaie locale engendre des trafics monétaires

Faux : "pour la monnaie locale, il existe des sécurités pour que les pièces ou les billets ne soient pas falsifiables."

3) La monnaie locale, ça n'intéresse pas les banques

Faux : "certains banques qui travaillent dans le social et le solidaire, s'intéressent à la monnaie locale citoyenne. A Dijon, nous travaillons avec le Crédit coopératif."