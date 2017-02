Le + INFO - Les trois idées reçues sur la vente à domicile

Le secteur de la vente à domicile se porte bien. En France, 15 600 emplois ont été créés en 2015. En Côte-d'Or on compte 4847 vendeurs à domicile indépendants (VDI).

Le principe existe depuis 55 ans. C'est Tupperware qui l'a inventé. D'où le nom des réunions tupperware. Dans ces réunions on teste les produits mais aussi les recettes de cuisines. En France 640 000 personnes travaillent dans le secteur de la vente à domicile. Pierre Simmonet, président régional de la fédération de vente à domicile revient sur quelques idées reçues concernant la vente à domicile.

Il n'y a que des femmes qui travaillent dans le secteur de la vente à domicile

VRAI et FAUX : il est vrai que dans les produits de grande consommation, nous avons dans nos effectifs une majorité de femmes. Par contre dans les métiers plus techniques comme l'équipement de l'habitat, il y a plus d'hommes.

On ne gagne pas sa vie dans la vente à domicile

FAUX : dans 40 % des cas, la vente à domicile représente l'activité principale. Tout dépend du niveau de rémunération auquel on aspire.

On n'a pas moyen de se retourner si on acheté un produit défectueux

FAUX : les clients bénéficient d'un délai normal de rétractation de 14 jours. Après chaque entreprise de vente à domicile a ses propres règles de garanties et de services après-vente.