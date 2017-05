LE + INFO - Les trois idées reçues sur le code du travail

Emmanuel Macron a entamé avec les partenaires sociaux des discussions autour du code du travail. Le Président de la République veut plus de souplesse. Les syndicats sont opposés à l'inversion des normes et aux plafonnement des indemnités prud'homales. C'est le cas en Côte-d'Or avec Force Ouvrière.

Edouard Guerreiro, secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière répond à trois idées reçues sur le code du travail :

1) Le code du travail est trop complexe

Vrai et faux : "il est complexe parce qu'il faut régler des problèmes complexes à la base. On n'a pas écrit ce code du travail pour faire plaisir. C'est comme le code civil ou le code pénal. Je comprends l'artisan qui un jour doit régler un problème d'ordre social. Pour lui, ça peut être compliqué. Il faut savoir que la loi travail, c'est 52 pages supplémentaires dans le code du travail."

2) Le code du travail avantage surtout les salariés

Faux : "le code du travail, c'est un document qui fixe des règles de vie dans l'entreprise aussi bien pour l'employeur que pour le salarié."

3) Licencier plus facilement ne créé pas d'emploi

Vrai : "on ne créé de l'emploi que si les carnets de commande sont remplis. Dans ce cas, on embauche et on licencie comme on veut. Au passage si on doit faire le bilan des ruptures conventionnelles depuis 2008, on est à plus de deux millions de personnes licenciées."