LE + INFO - Les trois idées reçues sur le recrutement du DFCO

Les footballeurs du DFCO sont en vacances méritées après une fin de saison où ils ont assuré le maintien du club en Ligue1. Quels sont les joueurs qui resteront ? Ceux qui partiront ? Pendant deux jours, le staff reçoit les joueurs individuellement pour faire le point sur la prochaine saison.

Contrat rempli : le DFCO évoluera la saison prochaine en Ligue 1. Pour le club, c'est historique. C'est la première fois que Dijon jouera deux saisons consécutives en élite. En 2012, le club avait été relégué après une première accession en Ligue 1. Place maintenant à la saison 2017-2018. Avec quelle équipe le DFCO va t-il repartir en Ligue 1 ? Quels sont les joueurs qui vont rester ? Ceux qui vont partir ? Sur ces questions de recrutement, Olivier Delcourt, préfère rester évasif : "aujourd'hui et demain (lundi et mardi, NDLR )nous recevons les joueurs en entretiens individuels. On va faire le point ensemble sur leurs envies et sur les objectifs du club. Le fait que Dijon reste en Ligue 1, c'est mieux pour garder certains joueurs."

On pense bien sûr à Baptise Reynet courtisé par Montpellier. Quand à Loïs Diony, l'attaquant qui a inscrit 11 buts cette saison, plusieurs clubs sont sur les rangs. Sur le recrutement, Olivier Delcourt, répond à trois idées reçues :

1) Malgré le recrutement, le DFCO aura du mal à se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine

Faux : "même si on dit que la deuxième saison en Ligue 1 est plus difficile, il n'y a pas de raison que ça soit plus dur la saison prochaine. Ça restera un combat. On jouera le maintien. J'espère seulement que l'on arrivera à se maintenir avant la dernière journée de championnat."

2) Le DFCO va se faire piller ses meilleurs joueurs

Faux : "le DFCO est en position de force. Çà aurait été plus compliqué si on avait été relégué. Non pas financièrement pour le club parce que les comptes sont équilibrés. Mais surtout pour la carrière des joueurs. En gardant le club dans l'élite, on va arriver à garder certains joueurs. "

3) Le DFCO va devoir augmenter le salaire des joueurs

Faux : "les salaires sont fixés lorsque l'on embauche les joueurs. Donc, il n'y a pas d'augmentation de salaires des joueurs parce que le club est maintenu en Ligue 1. En revanche, ils ont reçu une prime de maintien."