LE + INFO - Les trois idées reçues sur les jours fériés

Y a t-il trop de jours fériés en France? Cette année, le 1er et le 8 mai tombent un lundi offrant un week-end de trois jours aux salariés. Pour certains chefs d'entreprises, ces jours fériés à répétition constituent un véritable casse-tête.

En France, on compte 11 jours fériés dans l'année. La France est dans la moyenne européenne. Pour autant, la répétition des jours fériés posent des problèmes d'organisation de travail surtout dans les PME et TPE. Souvent, pour honorer les commandes, c'est le chef d'entreprise qui doit travailler durant les jours fériés. Dans les faits, il y a quand même beaucoup de Français qui travaillent les jours fériés. Les semaines raccourcies, les salariés ont plus de mal à être productifs.

Invités à s'exprimer sur le sujet, Didier Proriol, secrétaire général de la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises) de Côte-d'Or et Mathieu Llorca, maître de conférence en économie à l'Université de Bourgogne, répondent à trois idées reçues sur les jours fériés.

1) La France, c'est l'un des pays en Europe qui a le plus de jours fériés ?

Faux : "la France avec 11 jours fériés est dans la moyenne européenne. Le pays au Monde qui a le plus de jours fériés, c'est la Colombie (18 jours). L'Allemagne compte 9 jours fériés. Le Royaume-Uni, 8. Encore faut-il distinguer les jours fériés et les fêtes civiles et religieuses. Non, la France est dans le milieu de tableau du classement."

2) Personne ne travaille en France les jours fériés ?

Faux : "évidemment, c'est faux ! Allez à l'hôpital un jour férié, vous serez reçu. Il y aussi les salariés de l'hôtellerie et de la restauration qui travaillent les jours fériés. Pour le secteur du tourisme, les jours fériés sont importants."

3) Légalement un employeur n'a pas le droit d'obliger un salarié à travailler un jour férié ?

Vrai et faux : "là encore, ça dépend des métiers. Par exemple dans le secteur de la restauration, il est inéluctable de travailler les jours fériés. Ça fait partie du métier. Après, il n'y a pas de règles générales, encore moins dans les PME-TPE"