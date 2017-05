LE + INFO - Les trois idées reçues sur les pensions de retraite

Peut-on vivre décemment avec 1376 euros brut par mois? C'est la question que l'on se posait ce vendredi sur France Bleu Bourgogne après l'étude publiée par le ministère des Affaires sociales sur le niveau moyen des pensions de retraite en France. Ce dernier a augmenté de 0,5 % entre 2014 et 2015.

Comment vivre décemment avec un retraite moyenne de 1376 euros brut par mois, lorsque l'on a encore un loyer à payer, des factures à régler, des frais de santé et de transports à financer ? C'est le casse-tête auquel sont confrontés chaque mois des millions de retraités. Ils sont 16 millions en France dont un demi million qui vivent avec moins de 800 euros. Pour les syndicats, la situation des retraités n'est plus tenable. D'ailleurs selon un sondage réalisé par l'intersyndicale retraités de Côte-d'Or, 89 % estiment que leur situation s'est dégradée depuis 5 ans.

Michel Faitot, membre de l'intersyndicale des retraités en Côte-d'Or était ce vendredi l'invité de France Bleu Bourgogne. Il répond à trois idées reçues sur les retraites :

1) Les retraités ont moins de dépenses que les actifs

Faux : "les retraités ont des dépenses contraintes qui sont les mêmes que les salariés. Le logement, le gaz, l'électricité, les transports sont des dépenses auxquelles on ne peut pas se soustraire. Et les retraités ont des dépenses de santé plus élevées."

2) Les retraités ont mis de l'argent de côté pour leurs retraites

Faux : "avec 1000 ou 1500 euros, c'est difficile de mettre de l'argent de côté pour faire des voyages. Les retraités vivent au jour le jour. On fait des économies de bout de chandelle."

3) Ce sont les régimes spéciaux qui coûtent chers aux régime des retraites

Faux : "les études du COR (comité d'orientation des retraites) indiquent que les retraites du privé et du secteur public étaient à peu près équivalentes. Le but de cette affirmation c'est de séparer les gens."