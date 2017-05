LE + INFO - Une Europe plus sociale : c'est possible ?

Cela fait plusieurs années que les élus cherchent a créer une Europe plus sociale. La crise économique, le chômage et récemment l'explosion du nombre de travailleurs détachés ont obligé les responsables politiques à remettre la question de l'unité sociale au centre des débats. C'est le + INFO.

Au ralenti depuis plusieurs année, le modèle social européen (MSE) va t-il rebondir et permettre aux travailleurs européens de sortir la tête de l'eau ? Le stade des bonnes intentions et des déclarations non suivies d'effets ne suffisent plus. Dans une Europe minée par la crise économique et un taux de chômage galopant, il y a urgence à trouver des solutions pour les millions de personnes. Alors que la Commission européenne souhaite un socle commun de droits sociaux minimaux, les élus rappellent qu'il existe des dispositifs qui garantissent des aides sociales en Europe. C'est le cas du FSE (fonds social européen). Entre 2010 et 2014, ce fonds aurait permis à 10 millions d'Européens de trouver un travail. Au final, ce fonds semble avoir bénéficié aux populations les plus fragiles comme les migrants ou les personnes victimes de handicap.

Réformer la directive des travailleurs détachés

Dans le collimateur des "grandes" nations Européennes, la directive des travailleurs détachés. Créer à l'origine pour permettre à un travailleur de l'Union de trouver un travail dans n'importe quel pays de l'Europe, cette directive a été détourné de son objectif et largement utilisée par des employeurs notamment dans les pays de l'Est et concurrence dangereusement les entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle, la France et l'Allemagne réfléchissent à la manière de réformer cette directive sans pénaliser les pays tiers.

