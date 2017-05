LE + INFO - Y'a t-il trop de jours fériés en France ?

Le mois de mai commence par un jour férié. C'est le mois où il y en a le plus, et au total en France, il y en a 11 dans l'année. C'est dans la moyenne européenne, mais certains chefs d'entreprise estiment que c'est trop, et qu'il faudrait en supprimer parce que ça pèse sur l'économie.

La France a parfois la réputation d'avoir un nombre de jours fériés impressionnants dans l'année. Mais comparé aux autres pays européens , avec 11 jours fériés, on est plutôt dans la moyenne. La Finlande en a 15, l'Espagne 14, et le Portugal 13. L'Italie, la Suède et le Danemark ont aussi 11 jours fériés dans l'année quand la Suisse en a 9 et le Royaume-Uni, la Hongrie et les Pays-Bas 8.

Depuis plusieurs années, le Medef réclame la suppression de deux jours fériés pour relancer l'économie. L'organisation patronale estime qu'on pourrait ainsi gagner un point de PIB et créer 100 000 emplois.

Mais l'Insee est plus nuancée sur la question. Il estime qu'avec deux jours fériés en moins on gagnerait au mieux 0,2 points de PIB. D'autant que quand certains ne travaillent pas, ils en profitent pour partir en weekend et font ainsi tourner l'hôtellerie ou la restauration.

A 7h50 Didier Proriol, le secrétaire général de la CPME sera avec nous pour faire le point sur les difficultés des entreprises avec les jours fériés.

A 8h15 Matthieu Llorca , maître de conférence en économie à l'Université de Bourgogne nous dira dans quelle mesure ces jours fériés jouent sur l'économie.