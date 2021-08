Le Jardin des Anges à Capbreton s'engage dans le zéro déchet

Dans la commune de Capbreton, le Jardin des Anges fait un grand pas vers une économie plus verte. La pâtisserie a décidé de réduire sa consommation de papier, de plastique ou encore de carton en invitant ses clients à rapporter son sachet pour le pain. Marion Gastine, la gérante, a mis en place une carte de fidélité pour celles et ceux qui pensent a rapporter leurs contenants. Chaque passage sans emballage permet de collecter une vignette. Au bout de 7 visites vous gagnez une viennoiserie, et à 21 un gâteau offert ! L'idée lui est venu d'un boulanger belge qui a partagé cette initiative sur les réseaux sociaux afin qu'un maximum de professionnels le mettent en place. Marion a également été frappée par la pollution dans les Landes : poubelles qui débordent, plastique dans l'océan...

En front de mer à Capbreton, on voit énormément les dégâts de la pollution sur l'océan... Je parle même pas de la saison estivale qui vient de se terminer avec les poubelles qui débordent... On est entrain de se battre contre ça !

Marion Gastine, gérante du Jardin des Anges à Capbreton

Une pâtisserie sans gluten, sans lactose et sans sucre

En plus d'être engagé contre les déchets, le Jardin des Anges à Capbreton propose également des pâtisseries accessibles à tous. Dans la vitrine, vous retrouverez une grande variété de gâteaux sans gluten, sans lactose et sans sucre. "On a tous dans notre famille des diabétiques, des intolérants au gluten ou au sucre... C'est quand même dommage d'avoir un repas en famille et de ne pas pouvoir goûter au dessert" confie la gérante du commerce.

