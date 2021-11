Le jouet d'occasion comme réponse aux possibles pénuries de Noël

Face à la crainte de pénuries parmi les jouets de Noël, et si l'occasion tirait son épingle du jeu avec des jouets déjà disponibles, moins chers, et une démarche plus vertueuse pour l'environnement ? Reportage dans un dépôt-vente clermontois en croissance depuis déjà plusieurs années.

Nous sommes à deux mois de Noël, et Géraldine repart de ce dépôt-vente de la zone de la Pardieu, à Clermont-Ferrand, les bras chargés. "Des classiques : Scrabble, Qui-est-ce ?... Je sais qu'ici on va trouver un large choix, pour tous les âges, donc je suis rassurée." Il peut bien y avoir des retards de livraisons chez les spécialistes du jouet ou des références manquantes, cette assistante maternelle a désormais pris l'habitude de l'occasion. "La première fois c'est vrai qu'on vient un peu en temps que curieuse, et puis on se rend compte qu'il y a la qualité, le choix et le prix forcément."

"Ici on peut trouver un objet de moins 50% à moins 80% du prix du neuf", confirme Sandrine Le Turluer, gérante de Baby's Troc, ce magasin spécialisé dans le jouet et la puériculture seconde main.

De plus en plus de familles franchissent le pas de l'occasion pour les cadeaux de Noël. Reportage au dépôt-vente Baby's troc à Clermont-Ferrand. Copier

L'occasion en croissance

"J'ai pas de complexe, même pour Noël, à prendre de l'occasion, mais en bon état et mettre un beau bolduc autour !", assure Sandrine, une autre cliente. Pour elle, par rapport au neuf, "le double du prix, c'est juste le carton que vous allez payer." Et ils sont de plus en plus nombreux à suivre cette logique, également dans un souci écologique. Selon la dernière enquête sur le sujet, plus d'un français sur deux était prêt à offrir de l'occasion à Noël.

Sandrine Le Turluer, gérante de Baby's Troc, dépôt-vente clermontois spécialisé dans le jouet et la puériculture. Copier

Et la gérante de Baby's troc abonde : "Un jouet, sa fonction première c'est de procurer du plaisir à l'enfant. Que le jouet soit d'occasion ou neuf, sa fonction n'est pas altérée." Pour elle, il en profitera même plus vite quand il n'y a pas tout l'emballage à défaire et que le jeu est déjà monté, prêt à utiliser.

Sandrine Le Turluer confirme en tout cas la tendance, "on est en croissance sur tous les rayons", sauf les vêtements aujourd'hui concurrencés par les plateformes. Dans son magasin, les habitués font leurs achats de Noël dès le mois de septembre. Pour les autres, face au risque de pénuries ou de hausses de prix, elle s'attend à une saison plus longue : "les gens vont sans doute se ruer sur les stocks neufs rapidement et puis revenir vers nous un petit peu plus tard." Selon la dernière enquête sur le sujet, plus d'un français sur deux était prêt à offrir de l'occasion à Noël.