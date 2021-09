Dans les Pyrénées-Orientales, le journal l'Agri en pleine réflexion sur son avenir

Qu'on se le dise, l'Agri va bien ! Le journal né avant la seconde guerre mondiale compte depuis plusieurs années autour "de 2.000 abonnés et équilibre ses comptes". Mais cela n'empêche pas l'hebdomadaire spécialisé dans l'agriculture des Pyrénées-Orientales et de l'Aude de s'interroger sur son futur. "Depuis deux ans, notre site internet fonctionne très bien, nous avons autour d'un million de visiteurs par an, autant sur les réseaux sociaux et nous savons qu'à terme, nous allons vers moins d'abonnements papier", explique le président de la SA L'Agri Manuel Ruperez.

Aujourd'hui tous les articles publiés sur le site internet sont consultables gratuitement. "_On va essayer de faire payer ne serait-ce qu'un petit peu pour essayer de rentrer un peu d'argent et ainsi sécuriser l'Agri. Mais nous ne sommes pas des spécialistes et ça prend du temp_s", poursuit le président du journal. En tout cas, pas question de se passer de papier. "Aujourd'hui, avec la mentalité de l'agriculture et de l'artisanat, beaucoup de gens veulent du papier, trouveur leur journal dans la boîte aux lettres," conclut Manuel Ruperez.