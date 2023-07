Le Jumping international de Valence est annulé

Le Jumping de Valence devait avoir lieu du 17 au 20 et du 24 au 27 août prochains. Cette édition 2023 est finalement annulée, "pour cause de restrictions d'eau" annoncent les organisateurs dans un communiqué ce mardi. "Dans le contexte climatique actuel et compte-tenu des restrictions d’eau, le Comité d’organisation a recherché des solutions efficaces pour répondre à ces exigences et maintenir le niveau de qualité de son hospitalité et des soins apportés aux chevaux" est-il écrit. Le maire de Ratières David Bouvier joint par France Bleu Drôme Ardèche cite notamment l'impossibilité d'arroser les pistes.

Cette annulation est une première depuis la création du jumping en 2015. L'an passé, l'Hubside Jumping de Valence a rassemblé 30 000 spectateurs sur huit jours de compétition. Les organisateurs indiquent étudier "exceptionnellement la possible délocalisation de cette édition sur le site de Grimaud-Golfe de Saint-Tropez".

L'an dernier, la compétition de saut d'obstacles avait été retirée durant plusieurs semaines du calendrier officiel de la Fédération internationale d'équitation en raison de problèmes liés au paiement de certains cavaliers lors d'un jumping précédent. Elle avait été finalement réintégrée. L'Hubside Jumping a été créé par Sadri Fegaier, le patron d'Indexia, l'ancien courtier en assurance romanais.