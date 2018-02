Le krôcô, la monnaie locale des Nîmois, arrive dans vos porte-monnaie en mars prochain

Par Guillemette Franquet, France Bleu Gard Lozère

La monnaie krôcô va faire son entrée le 24 mars chez plus de trente commerçants de Nîmes et de son agglomération. Deux ans déjà que les bénévoles du collectif "Les vrais monnayeurs de Nîmes et alentours" travaillent sur ce projet économique et solidaire.