Le laboratoire de développement photo Cewe à Fabrègues se prépare déjà à la période des fêtes de Noël

A Fabrègues, le laboratoire de développement photo Cewe recrute déjà ses saisonniers en prévision de la période des fêtes de Noël. Les premiers sont arrivés en septembre, pour être formés sur les différents postes dans les ateliers de production. De soixante aujourd'hui, le nombre de salariés aura doublé d'ici décembre. "La crise sanitaire n'a pas affecté notre activité et la période de Noël s'annonce tout à fait comparable aux autres années" souligne Don Weedman, son directeur.

Un effet confinement

Cette crise au contraire, a été plutôt favorable. On a beaucoup dit que les Français s'étaient replongés dans leurs albums photos lors du confinement. "Absolument, confirme Don Weedman. Là où il y avait un vrai besoin d'échanges et de rester en contact avec les proches et la famille, on a vu passer énormément de projets créés par nos consommateurs. Des albums des années précédentes 2019, 2018, 2017... Pour nous c'était une période magnifique parce qu'on était en pleine activité pour donner des émotions positives. Et on a pu continuer à _travailler sans arrêt_, sans fermeture de site".

"Les Français ont quand même voyagé"

Ces clients, que veulent-ils retenir de cette année 2020 ? Que vont-ils s'offrir pour les fêtes ? "Le produit phare c'est le calendrier, car il permet d'être présent chez ses proches tout au long de l'année, répond Don Weedman. Et les projets d'album photos. C'est un produit chargé d'émotion. Et même si on a vu qu'il y avait eu moins de voyages et de déplacements à l'étranger, on constate quand même que les Français ont pu voyager. Ils ont pu se déplacer et découvrir de jolis coins de la France.".

Chez Cewe l'activité va se poursuivre à un rythme soutenu au-delà du 25 décembre, au moins jusqu'au 6 janvier, date de l'épiphanie. C'est ce jour là et non à Noël qu'en Espagne on offre les cadeaux. A cette période le site de Fabrègues travaille donc pour le marché espagnol.