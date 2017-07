Le Lac de Pont retrouve son activité touristique!

Voilà une très bonne nouvelle pour les baigneurs: après les gros travaux qui se sont déroulés ces deux dernières années sur le Lac de Pont-et-Massène et son barrage la reprise de toutes les activités estivales aura bien lieu cet été sur un site "réaménagé et sûr" selon la préfecture de Côte-d'Or.

Voilà qui va mettre du baume au coeur des associations qui gravitent autour du plan d'eau, les pêcheurs ou encore le club nautique, et des commerçants locaux... Pendant deux étés il n'y avait plus d'eau dans le lac à cause du chantier et donc plus de touristes et plus d'activités économiques. Ce mercredi, Joël Bourgeot, le sous-préfet de Montbard, accompagné de Patrick Roux maire de Pont-et-Massène, petite commune de 200 âmes, de Martine Eap-Dupin présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois et de Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois, s'est rendu sur place pour lancer très officiellement la saison estivale 2016/2017... Et pour évoquer également les aménagements complémentaires qui ont été faits par la "com-com" pour finir d'aménager ce lac, "lieu de vie touristique incontournable pour le Nord de la Haute-Côte-d'Or" selon le sous-préfet.

La digue après travaux permet aux touristes de se baigner en toute sérénité, le niveau d'eau est actuellement de 21m03 © Radio France - Thomas Nougaillon

21 mètres 03

En attendant, sur place les habitants ne voient qu'une chose: le niveau d'eau. Il atteint de nouveau la barre fatidique des 21 mètres 03. Cela n'a l'air de rien mais c'est extrêmement important. En effet, 21 mètres 03 c'est le niveau d'eau qui permet véritablement un redémarrage de l'économie locale: baignade, pêche, ballades en bateaux, au dessous ce n'est pas possible d'utiliser le lac.

Saison annulée au dernier moment en 2016

C'est d'ailleurs à cause d'un niveau d'eau trop bas que l'été dernier la saison estivale avait été officiellement annulée, au dernier moment arrêté municipal à l'appui. Joël Bourgeot, le sous-préfet de Montbard: "toute la problématique de ces dernières années, c'était le niveau du lac, Voie Navigable de France, devait jongler entre maintenir un niveau qui permettait les activités sur ce lac et d'autre part maintenir le niveau du canal de Bourgogne. Ce qui amenait des niveaux parfois bas et qui empêchait donc ces fameuses activités sur le lac".

Parmi les nouveautés, un snack ouvert par la communauté de communes des Terres d'Auxois © Radio France - Thomas Nougaillon

Un niveau d'eau "très acceptable"

Le maire de Pont-et-Massène, Patrick Roux, se frotte les mains à l'idée de pouvoir exploiter le lac cet été: "les réparations, la consolidation et les nouveautés du barrage font que aujourd'hui on retrouve un niveau d'eau très acceptable... Ce qui permet de retrouver toute l'activité nautique comme la baignade, le plongeoir ou encore les pédalos, les bateaux électriques. L'autre conséquence c'est notre camping où les réservations repartent à la hausse". Selon Patrick Roux, la fréquentation touristique ou locale est très forte en ce début d'été: "on a plus de 200 personnes qui viennent nous voir tous les jours sur la plage, c'est top pour nous!" Le maire de Pont-et-Massène espère que son camping municipal va retrouver un peu de son lustre d'antan. La saison dernière, malgré le peu de touristes présents, il avait réalisé 10 000 euros de recettes. La mairie compte tripler ce chiffre cet été!

Patrick Roux, le maire de Pont-et-Massène © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus d'1 million d'euros déjà investis par la com-com Terres d'Auxois et ce n'est pas fini

Pour fignoler les aménagements de cette baignade, la communauté de communes des Terres d'Auxois (qui a déjà investit plus d'un million d'euros) va débloquer une enveloppe de 400 000 euros pour finir d'aménager la plage d'ici à 2019. Il s'agit notamment d'installer des aires de jeux, de réaménager certains locaux ou encore d'apporter 90 tonnes de sable pour la plage.

Frédéric, 43 ans, vient en famille de Dunkerque, c'est un habitué du Lac de Pont où il était déjà venu l'été dernier alors qu'on ne pouvait pas s'y baigner! © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus de 15 millions d'euros de travaux sur le barrage

Rappelons que le Lac de Pont "a subit" plus de deux ans de travaux pour moderniser son barrage. La nouvelle digue avait été inaugurée fin novembre 2016 par la préfète de Région Christiane Barret et Marc Papinutti directeur général de Voies navigables de France (VNF). Ces travaux de rénovation et de sécurisation ont coûté au total 15 M € (financés par VNF, avec la participation de la Région à hauteur de 3 M €). Ce chantier était à l'époque le plus important au niveau national pour VNF.

Sophie, touriste venue du Jura © Radio France - Thomas Nougaillon