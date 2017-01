Le lait en promo : des agriculteurs en péril pour la FDSEA de la Loire

Une dizaine d'agriculteurs dans les rayons d'Auchan Villars ce mardi 31 janvier. Une délégation venue faire des contrôles des promotions dans le rayon lait et fromage.

Les éleveurs de la FDSEA et les jeunes agriculteurs organisaient une opération dans les rayons d4Auchan à Villars. Le but: vérifier que les promos étaient en règles avec la nouvelle loi qui limite les promotions sur le lait. La loi Sapin2 interdit désormais les promos de plus de 30% sur le prix du lait. Une manière aussi de peser sur les négociations qui vont avoir lieu au mois de février et alors que le prix du lait semble vouloir remonter après une crise sans précédent de deux ans.

«Ces promotions on les trouve injustifiées. Les laiteries n’ont pas d’argent pour nous payer et on vient brader nos produits. On ne comprend pas. » Julien Derory président de la section laitière de la FDSEA. «Aujourd’hui les promos permettent de soutenir la filière et faire des volumes.» Fréderick Mermier, responsable des achats du rayon lait pour Auchan Villars.

