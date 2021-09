Le leader de la CGT Philippe Martinez aux côtés des salariés de Naval Group à la Montagne

Le contrat avait été qualifié de "contrat du siècle" à sa signature en 2016. "Ce n'est pas le contrat du siècle mais c'est des emplois, et des emplois dans notre pays", rétorque Philippe Martinez. Le leader de la CGT s'est rendu jeudi sur le site de Naval Group à La Montagne, à l'ouest de Nantes, après l'annonce de la rupture de cette commande de 56 milliards d'euros.

L'Australie devait acheter à la France douze sous-marins à propulsion conventionnelle construits par le groupe français, spécialisé dans la construction de navires de combat. Cinq ans plus tard, Canberra retourne sa veste et choisit finalement les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour des sous-marins à propulsion nucléaire. Le début d'une crise diplomatique entre Paris et les pays anglo-saxons, aux répercussions jusqu'en Loire-Atlantique.

Relocaliser la production

"Les salariés de Naval Group ont des propositions, notamment de réinternalisation de fabrication pour la défense nationale, c'est-à-dire pour l'armée française et en France, alors qu'on les fabrique parfois jusqu'en Pologne. C'est ça l'enjeu", souligne Philippe Martinez. "L'important pour nous c'est la protection des salariés et que la direction ne profite pas de la situation pour organiser un plan social ou des licenciements massifs, renchérit Nicolas Le Nédic, délégué central CGT de Naval Group, pas étonné de la tournure des événements. On sentait ce contrat dans l'impasse depuis quelques mois."

"C'est un sentiment d'abandon, un choc" - Nicolas Le Nédic, délégué CGT

Plus de 500 salariés travaillaient sur le projet sur le site de Cherbourg, une trentaine à La Montagne. "Je pense que tout le monde était un peu secoué et qu'il y a eu un effet de surprise, confie Tony Lecorps, l'un des salariés concernés. On a vu des gens errer dans les bureaux en se demandant 'qu'est-ce que je vais faire maintenant?' Il va falloir accuser le coup pour pouvoir rebondir ensuite."