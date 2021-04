Le leader de la vente en ligne bio haut-savoyard, Greenweez, s'étend à d'autres domaines que l'alimentaire

60 % : c'est le taux de croissance en 2020 de Greenweez, un supermarché bio en ligne haut-savoyard. L'entreprise a dépassé pour la première fois les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour 2021, le site de courses en ligne étend ses horizons et prévoit de vendre d'autres produits que ceux alimentaires.

Romain Roy est le fondateur de Greenweez.

Votre croissance de 2020 est due aux confinements et couvre-feux qui ont rythmé cette année ?

Romain Roy - Non sincèrement pas vraiment. Il y a un an, lorsque le confinement a été annoncé, il y a eu un vent de panique et on a eu des pics de commandes incroyables. Mais on a été confrontés à un problème : on n'avait pas des capacités logistiques extensibles à l'infini. Donc il a fallu limiter le nombre de commandes. Donc ça a été une petite poussée supplémentaire, mais pas quelque chose qui a multiplié par 2 ou 3 le taux de croissance.

Alors comment vous expliquez ce succès ?

Il y a une appétence pour les produits bio qui ne fait que croître depuis un certain nombre d'années. Donc d'abord on est positionné sur le bio. Ensuite, le taux de pénétration du e-commerce dans l'alimentaire est également en croissance de manière assez nette. Il y a encore quelques années, ça venait très peu à l'esprit des gens de commander leurs courses en ligne. Aujourd'hui c'est totalement intégré chez un grand nombre de nos concitoyens. Donc nous, comme on est au croisement de ces deux grandes tendances, je crois qu'on bénéficie de tout ça.

Vous continuez de vous déployer ?

On opère cette année un léger changement de positionnement. On est leader en Europe sur une thématique qui est celle du supermarché bio en ligne. Nos clients nous réclament depuis un certain nombre d'années d'aller sur d'autres catégories que celles sur lesquelles nous sommes positionnées jusqu'à présent mais qui ne sont pas simples à gérer notamment d'un point de vue logistique. On s'est dit que le fait d'autoriser des vendeurs externes à venir proposer sur Greenweez leurs produits était un excellent moyen de répondre à cette demande des clients. On proposera désormais des produits dans des univers où nous n'étions pas du tout positionnés jusque là, comme la mode, l’ameublement, la mobilité douce ou encore la vente d'occasion.