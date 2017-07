Le leader européen de la cave à vin implanté dans la Sarthe

Pour rien au monde, le groupe Frio ne quitterait Arnage. L'entreprise qui a fêté ses 20 ans en 2015 célèbre aujourd'hui un chiffre d'affaires qui atteint 45 millions d'euros et qui doit beaucoup à son emplacement géographique dans la Sarthe.

Le leader européen de la cave à vin est implanté chez nous, dans la Sarthe. C'est le groupe Frio, installé près du Mans, à Arnage, qui regroupe les marques Avintage et La Sommelière. Depuis 2017, cette PME sarthoise est partie à la conquête du marché américain, chinois et japonais. Aujourd'hui, ils sont présents dans une cinquantaine de pays en Europe, Amérique, Afrique et Asie.

30% de leur chiffre d'affaires provient de l'activité à l'international

En 10 ans, le chiffre d'affaires du groupe Frio a quadruplé pour atteindre aujourd'hui 45 millions d'euros. Forcément, le patron, Richard Guillorel, est ravi. Il assure que ça aide beaucoup d'être implanté à Arnage : "Beaucoup de nos produits arrivent par la route ou par bateau, pour cela l'environnement du Mans est un très bel endroit." Frio vend 100 000 caves à vin chaque année. Pour avoir une idée, une cave à vin coûte entre 300 et 3000€.

Les clients sont à la fois, des particuliers et des professionnels comme des hôtels ou des restaurants. Le patron né à Saint-Malo avoue qu'il dit rarement non à un verre de vin blanc des Pays de la Loire, le Savennières. Richard Guillorel ne cache pas non plus ses ambitions pour l'avenir du groupe : atteindre le top 3 mondial des vendeurs de caves à vin d'ici 2019.

Richard Guillorel raconte que l'entreprise compte 43 salariés aujourd'hui contre 10 en 1994 © Radio France - Marion Aquilina