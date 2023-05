Le leader européen de la voiture sans permis construit trois nouveaux sites de production dans la Drôme

Le groupe Aixam-Mega dont le siège est à Aix-les-Bains en Savoie a choisi la commune d'Andancette pour accélerer sa croissance. Le projet est de construire trois nouvelles usines de 6.000 mètres carré chacune pour produire jusqu'à 30 mille véhicules par an. Le premier site est opérationnel depuis quelques semaines et il tourne déjà à plein régime avec environ 150 véhicules par semaine. Une usine où l'on procède à l'assemblage final des véhicules. Les deux autres usines verront le jour d'ici à l'été 2024, elles viendront en appui des unités de production existantes de Chanas en Isère, pour fabriquer les chassis et les coques des voitures. Cette année, Aixam-Mega va produire 19.500 véhicules et il était indispensable pour le groupe de s'agrandir pour répondre à un marché qui est encore très porteur et qui touche aujourd'hui une nouvelle clientèle, des adolescents de 14 ans qui ont remplacé le scooter par la voiture sans permis.

