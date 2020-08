Le Leclerc de Fouesnant Pleuven ouvre toute la journée le dimanche en été, de petits commerçants s'en émeuvent

Les hypermarchés ouverts toute la journée le dimanche, ce n'est pas une nouveauté. A Pleuven, tout près de Fouesnant (Finistère-Sud), c'en est une. Tout cet été, le Lerclerc et son espace culturel sont ouverts de 9 heures à 19 heures.

Contrairement aux centres commerciaux dont l'ouverture dominicale est tolérée par la présence de caisses automatiques en libre accès, le Leclerc fonctionne avec du personnel. Des salariés "payés double et qui récupèrent leurs heures" explique le directeur, Pierre Guerveno.

Cette décision a été autorisée par la mairie de Pleuven après consultation de la Préfecture du Finistère. Elle entre dans le cadre de la loi autorisant douze ouvertures dominicales annuelles.

Étaler la clientèle dans une période dense

Pierre Guerveno explique que cette demi-journée supplémentaire permet d'étaler la clientèle à une période de la semaine traditionnellement dense en haute saison, car elle marque l'arrivée des vacanciers dans cette zone très touristique. "Nous sommes saturés les samedi, dimanche, lundi... Nos clients locaux, qui ne sont pas tous partis cette année, ont exprimé le souhait qu'on leur offre une solution."

Cet étalement des horaires d'ouverture coïncide avec l'apparition de mesures sanitaires, mais la demande a été formulée en 2019, soit avant la crise sanitaire. Si l'affluence n'a pas été quantifiée, le dimanche après-midi voit une clientèle d'avantage touristique, aux deux-tiers, que locale.

Une honte selon un membre d'une collectif de petits commerçants

Thierry Sanséo, membre de "sauvons nos petits commerces" a du mal à accepter la nouvelle. Contrairement à bon nombre d’adhérents du collectif, l'hypermarché a pu fonctionner pendant le confinement. "Des petits commerces vont fermer parce que leur trésorerie était à zéro pendant deux mois, et on laisse la grande distribution ouvrir le dimanche. Les clients ont quand même le temps de faire leur courses entre lundi et dimanche, 13 heures. Pour moi, c'est une honte"

L'hypermarché reprendra ses horaires dominicales classiques à la rentrée.